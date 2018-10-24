Иордания считает верной позицию России по вопросам Палестины — отношения на Ближнем Востоке. ФАН-ТВ

В пресс-центре «Парламентской газеты» выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол Иордании в России Амджад Адайле. Он рассказал о необходимых векторах развития отношений между Иорданом и Россией, потребности увеличения туристического потока обеих стран и позиции России в ближневосточных конфликтах. Важным он отметил то, что Россия поддерживает арабское право, а также способствует сохранению суверенитета государств на Африканском континенте.

«Тесные связи между Иорданией и Российской Федерацией я могу подчеркнуть на примере кризиса в Сирии. Именно благодаря тесному сотрудничеству мы смогли договориться о создании зоны на юге Иордании и севере Сирии — зона эскалации. И, как вы знаете, две недели тому назад было открытие. Благодаря Иордании и Российской Федерации была открыта граница между Сирией и Иорданией. И сейчас каждый день мы находимся на постоянной связи между различными структурами, для того чтобы обеспечить бесперебойную работу границы между двумя странами», — Амджад Адайле, Чрезвычайный и Полномочный Посол Иордании в России.

Одна из наиболее острых тем — арабо-израильский конфликт, который в свете недавних событий повернулся по-новому.

«В последнее время появилась новая проблема на политической арене на Ближнем Востоке. Это связано с признанием Дональдом Трампом Иерусалима как законной столицы государства Израиль. Это признание отрицательно повлияло на ситуацию на Ближнем Востоке и заставило палестинцев отказаться от услуг Соединенных Штатов Америки. И в этом ключе увеличивается в несколько раз роль двух государств: Российского и Иорданского. Поэтому в будущем мы увидим, что именно от роли России и Иордании будет зависеть многое для успешного завершения арабо-израильского конфликта», — Зияд Мухаммедович Сабсаби, заместитель председателя Комитета СФ по международным делам.

Стоит отметить, что Россия признана экспертами встречи как лидер по разрешению не только конфликта Сирийского государства, но и арабо-израильской войны. За последние годы между Россией и Иорданией был подписан ряд документов. В том числе меморандум о сотрудничестве в области энергетики, межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии, многотраншевое соглашение о кредите по закупке российских вооружений.