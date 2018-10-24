Владимир Путин провел встречу с Джоном Болтоном в Кремле | 24 октября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Владимир Путин принял в Кремле помощника Президента США по национальной безопасности Джона Болтона Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на встрече с президентом России Владимиром Путиным обсудил вопрос российского «вмешательства» в американские выборы. Об этом рассказал на пресс-конференции Болтон. При этом помощник американского президента заявил, что «действия» Москвы не принесли ей никакой пользы, но нанесли серьезный урон отношениям между странами. Напомним, США обвинили Россию во «вмешательстве» после выборов 2016 года. Расследованием дела занимается спецпрокурор Роберт Мюллер. Москва все обвинения отрицает, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их «абсолютно голословными». На тех же переговорах Болтон заявил, что власти США считают важным договор России и Турции по введению демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе. Болтон признал, что ситуация в Сирии остается сложной, поскольку в этом регионе пересекаются интересы многих стран. При этом он обратил внимание на Иран, который «негативно себя ведет» в Сирии и в целом на Ближнем Востоке.

После обрушения эскалатора в метро Рима госпитализированы 15 россиян Накануне на станции римского метрополитена «Репубблика» обрушился эскалатор, на котором находилась группа болельщиков из России, которые направлялись на матч футбольной Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой». Источник ФАН сообщает, что несколько человек получили в ходе инцидента ряд тяжелых травм, включая открытые переломы. Состояния пяти пострадавших медики оценили как серьезное. Всего в результате обрушения госпитализированы 15 россиян, но, по последним данным, только трое из них остаются в больнице. Добавим, что российское посольство в Италии открыло «горячую линию» в связи с инцидентом.

NASA пригласило Рогозина в США в 2019 году NASA пригласило главу российской госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина посетить Соединенные Штаты в следующем году. Об этом сообщил представитель агентства. Как уточнила пресс-секретарь главы NASA Меган Пауэрс, Рогозин и руководитель американского агентства могут принять участие в неком совместном публичном мероприятии. Относительно введенных ранее в отношении Рогозина санкций пресс-секретарь заметила, что «представителям правительства США разрешается взаимодействовать с главой Роскосмоса» в целях реализации американской политики по мирному освоению космоса.