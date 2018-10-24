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Украинский депутат раскритиковал Киев за отказ выплачивать жителям Крыма пенсии

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Украинский депутат раскритиковал Киев за отказ выплачивать жителям Крыма пенсии

Киев, 24 октября. Депутат Верховной рады Украины от «Оппозиционного блока» Юрий Мирошниченко раскритиковал отказ Киева выплачивать пенсии и социальные выплаты жителям Крыма.

По его словам, Киев обязан предоставлять жителям полуострова полный пакет гарантий, которые есть в Конституции Украины. В эфире телеканала NewsOne он подчеркнул, что Киев считает жителей Крыма гражданами Украины. Он назвал дискриминацией отказ властей предоставлять им социальные выплаты и пенсии.

Мирошниченко напомнил президенту Украины Петру Порошенко, что никто не может ограничивать гражданина в его правах. Кроме того, он добавил, что «Украина отрезала Крым и дискриминировала тех, кто из Крыма пересекает границу и едет на Украину».

Напомним, Крым стал российским регионом после проведенного на территории голосования. Крымчане на референдуме выразили желание вступить в состав РФ.

Украинский депутат раскритиковал Киев за отказ выплачивать жителям Крыма пенсии

Автор: Алия Садыкова
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