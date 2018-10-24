Рекордный джекпот в 1,6 млрд долларов разыграли в лотерее в США

Вашингтон, 24 октября. Рекордный джекпот в 1,6 миллиарда долларов разыгран в лотерее в Соединенных Штатах. Об этом рассказали организаторы лотереи Mega Millions.

По результатам розыгрыша победу одержали номера 5, 28, 62, 65, 70 и «мегашар» 70​​​. В настоящее время неизвестно, сорвал ли кто-либо из участников приличный куш, сообщения по этому поводу ожидаются в ближайшие часы.

В среду, 24 октября, в другой лотерее Powerball будет разыгран еще один джекпот на общую сумму свыше 600 миллионов долларов.

Две крупнейшие американские лотереи — Mega Millions и Powerball — ранее скорректировали свои правила таким образом, что шансы отдельных игроков сократились еще больше. Впрочем, при этом в лотереях стали разыгрывать рекордные джекпоты, что привлекло очередных игроков.

В том случае, если никто не выиграет джекпот во вторник, очередной розыгрыш может увеличиться до 2 миллиардов долларов.