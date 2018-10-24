«А где Тагил?»: в Сети отреагировали на рейтинг самых пьющих городов России

Москва, 24 октября. Специалисты провели исследование и составили топ-25 российских городов, в которых больше всего употребляют спиртные напитки. На первой строчке антирейтинга оказался Саратов. Пользователи Сети активно обсуждают список.

По словам экспертов ZOOM MARKET, лидером рейтинга самых пьющих городов РФ стал Саратов. На второй строчке оказался Ханты-Мансийск, «бронзу» завоевала Пермь.

В топ-10 также оказались Саранск, Красноярск, Чита, Ростов, Челябинск, Хабаровск и Новокузнецк. Мегаполисы, в числе которых Петербург и российская столица, заняли 11-е и 16-е места соответственно.

Пользователи Сети активно обсуждают представленный рейтинг и удивляются данным. Так, участники дискуссии интересуются: «А где Тагил?» или «А лидер «Ленинграда» пел «В Питере — пить».