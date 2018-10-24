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Самолет с символикой вермахта разбился на трассе в Калифорнии

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Самолет с символикой вермахта разбился на трассе в Калифорнии

Лос-Анджелес, 24 октября. Легкомоторный самолет с крестом люфтваффе (военно-воздушных сил вермахта) на крыльях рухнул на шоссе в штате Калифорния. Об этом передает телекомпания KTLA.

По имеющимся данным, в результате крушения пилот не пострадал. Сотрудники пожарной безопасности оперативно потушили горящие обломки лайнера.

В настоящее время причины и обстоятельства крушения уточняются.

Ранее легкомоторный самолет, на борту которого находились три пассажира, рухнул в Атлантический океан на юге штата Нью-Йорк.

Автор: Алексей Громов
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