Патрушев назвал причину взрыва на заводе «Авангард» в Гатчине

Новосибирск, 24 октября. Взрыв на заводе «Авангард» в Гатчине Ленинградской области произошел из-за того, что на территорию были допущены сотрудники без необходимого пропуска. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Новосибирске.

По его словам, к деятельности на территории предприятия были привлечены сотрудники без необходимого на то разрешения. Причиной взрыва стало несоблюдение ими требований пожарной безопасности.

При этом Патрушев подчеркнул, что в Сибирском федеральном округе расположены много подобных объектов. Он призвал обеспечить дополнительные меры по обеспечению промышленной безопасности на всех потенциально опасных объектах.

Напомним, взрыв произошел в Гатчине 19 октября. Главный инженер завода отправлен под домашний арест. Были ранены 11 человек.