Эквадор не намерен вмешиваться в ситуацию вокруг Ассанжа

Кито, 24 октября. Глава дипломатического ведомства Эквадора Хосе Валенсия заявил, что руководство страны не собирается обращаться к правительству Великобритании для обсуждения ситуации с основателем сайта WikiLeaks Джулианом Ассанжем. Об этом передает информационное агентство Reuters.

«На Эквадоре не лежит ответственности предпринимать какие бы то ни было дальнейшие шаги. Мы не адвокаты Ассанжа и не представители британского правительства», — подчеркнул эквадорский дипломат.

Он отметил, что единственной обязанностью Кито является забота о здоровье и самочувствии Ассанжа. На прошлой неделе журналист подал в суд на правительство Эквадора за нарушение своих основных прав и свобод в посольстве в британской столице.

WikiLeaks утверждает, что эквадорские власти применили к основателю сайта «особый протокол», который обязывает всех, кто хочет с ним встретиться, раскрывать информацию об учетных записях в социальных сетях, серийные номера телефонов и других гаджетов.

В начале этого месяца Валенсия заявил, что Эквадор оставил в силе решение о предоставлении убежища Ассанжу, однако ранее Кито и Лондон обсуждали шанс выдачи журналиста.

В посольстве Эквадора Ассанж находится в течение шести лет — с 2012 года. Он обратился к эквадорскому правительству с просьбой о политическом убежище по причине опасений экстрадиции в Соединенные Штаты, где ему грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию тайных документов дипломатического ведомства США.