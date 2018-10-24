В Великобритании призвали пэров отказаться от финансовых интересов в России

Лондон, 24 октября. Члены палаты общин в Великобритании призвали коллег из палаты лордов отказаться от финансовых интересов, связанных с деятельностью в России. Об этом сообщает газета Times.

Отмечается, что у многих политиков были обнаружены связи с российскими партнерами. К примеру, бывший член совета директоров «Роснано Капитал» Роберт Скидельски занимает должность неиполнительного директора «Руснефти».

Как уточнил представитель партии «Либеральные демократы» Том Брейк, настало время избавить от этих интересов.

Ранее в Великобритании заявили, что санкции не станут препятствием для европейских инвестиций в РФ. Действующие санкции не остановят европейский бизнес, и он найдет форматы для дальнейшего инвестирования в российскую экономику. Об этом рассказал управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев в рамках Восточного экономического форума. Он отметил, что Европу можно считать одним из самых крупных инвесторов в российскую экономику. По словам Ивлева, европейцам интересны проекты в России, а также развитие бизнеса на Дальнем Востоке.