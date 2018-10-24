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В Apple объяснили смысл названий iPhone XR и iPhone XS

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В Apple объяснили смысл названий iPhone XR и iPhone XS

Вашингтон, 24 октября. В компании Apple объяснили, какую смысловую нагрузку несут буквы R и S названия iPhone XR и iPhone XS.

По словам старшего вице-президента корпорации по маркетингу Фила Шиллера, несмотря на то, что в некоторых моделях iPhone буквы в названии имеют определенное значение, в данном случае никакой смысловой нагрузки нет.

Впрочем, в интервью изданию Engаdget, топ-менеджер Apple неожиданно сделал признание в том, что видит в подобном буквенном обозначении гаджетов схожесть с названиями спортивных авто.

«Я люблю автомобили и все то, что быстро движется. А R и S — буквы, которые используются для обозначения по-настоящему особенных спорткаров», — констатировал Фил Шиллер.

В Apple объяснили смысл названий iPhone XR и iPhone XS

Как напоминает «Газета.ru», 19 октября в Apple начали принимать предзаказы на iPhone XR. В России смартфон стоит от 65 до 78 тысяч рублей.
 

Автор: Константин Терехов
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