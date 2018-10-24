Патрушев прокомментировал трагедию в Керчи

Москва, 24 октября. Трагедия в керченском колледже — не первое ЧП такого рода в учебных заведениях. Необходимо провести тщательный анализ всех обстоятельств произошедшего, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Патрушев напомнил, что ранее аналогичные случаи происходили в Москве, Перми, Ивантеевке и ряде других городов России. Секретарь СБ потребовал провести тщательный анализ обстоятельств, способствующих совершению преступлений такого рода.

Кроме того, секретарь Совбеза РФ потребовал от властей на местах «обеспечить должную безопасность и охрану подобных объектов, повысить эффективность предупредительно-профилактической работы с молодежью».

Напомним, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в учебном заведении. В результате погиб 21 человек, более 50 получили ранения. Самого Рослякова нашли мертвым в библиотеке колледжа. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц общеопасным способом».