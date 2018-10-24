Стало известно, сколько будут стоить доллар и евро в 2019 году

Москва, 24 октября. Аналитики назвали возможные курсы валют к началу 2019 года.

Аналитики отмечают: ключевые факторы, влияющие на ситуацию на валютном рынке, существенно поменялись за последние несколько лет. Ушли в сторону цены на нефть и налоговый период, уступив место международным санкциям и слухам о них.

Как пишет «Российская газета», на текущей неделе рубль слабо, но отреагировал на колебания цен на нефтяном рынке, сначала немного понизившись в цене, затем подорожав и снова опустившись к нижней границе коридора.

Однако, уже сегодня валютный рынок должен отреагировать на публикацию данных о запасах сырой нефти у американский компаний. По прогнозам, этих запасов будет в два раза меньше, чем неделей ранее, следовательно, нефть имеет все шансы вырасти в цене, а за ней потянется и российская национальная валюта. Впрочем, аналитики утверждают, что и это влияние будет краткосрочным.

К концу недели в связи с окончанием налогового периода, рубль может снова «просесть» до отметок около 66 рублей за доллар и 75–75,1 за евро.

Дальнейший сценарий будет зависеть от санкций, которыми угрожают России США и их партнеры.

В случае, если ограничения вступят в силу, аналитики называют комфортным диапазон в 70,5–72,5 рубля за доллар и 82–84,5 за европейскую валюту к началу 2019 года.

Если же санкции не будут жесткими, курсы валют ограничатся ростом в 2–3 рубля к сегодняшним показателям.