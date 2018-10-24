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Патрушев заявил о росте уровня террористической активности в Сибири

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Патрушев заявил о росте уровня террористической активности в Сибири

Новосибирск, 24 октября. Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев рассказал о росте уровня террористической активности в Сибири.

По данным, которые были озвучены в ходе совещания по вопросам безопасности в Сибирском федеральном округе (СФО), за девять месяцев текущего года в СФО возбудили 56 уголовных дел террористической направленности.

«Это обусловлено повышением уровня террористической активности в регионе, высокой вероятностью проникновения в сибирские регионы представителей международных террористических организаций», — сказал секретарь Совбеза РФ.

Кроме того, как добавил секретарь Совбеза РФ, на рост уровня террористической активности в регионах СФО также влияет увеличение интенсивности миграции из государств Центральной Азии и Закавказья.

Автор: Константин Терехов
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