Мертвую россиянку пытались провезти на Украину, выдавая за живую

Харьков, 24 октября. Граждане России и Украины пытались перевезти через границу мертвую женщину, выдавая ее за живую.

Накануне в Харьковской области на пограничном пункте Гоптовка был задержан автомобиль с российскими номерами. Как сообщает на своей странице в Facebook Восточное управление погранслужбы Украины, пограничники заинтересовались пассажиркой легковой машины, которая «спала» на заднем сиденье.

В ходе более тщательного осмотра, пограничники выяснили, что женщина мертва. Как пояснили ее попутчики, граждане России и Украины, они пытались перевезти умершую родственницу в Запорожскую область, где хотели устроить похороны.

Несмотря на то, что задержанные представили свидетельство о смерти от 22 октября, полиция Украины возбудила по данному факту уголовное дело по статье «умышленное убийство».