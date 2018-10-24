Врачи назвали причину госпитализации певицы Лободы

Москва, 24 октября. Украинская певица Лобода попала в московскую больницу с подозрением на дисфункцию почки.

Причиной экстренной госпитализации певицы Лободы могла стать обструкция почки — дисфункция, которая может привести к острой почечной недостаточности. Впрочем, при оперативной медицинской помощи, заболевание не представляет особой опасности. В данный момент врачи уточняют диагноз и принимают все возможное для стабилизации состояния шоу-дивы, сообщает «KP.Ru».

Напомним, Светлана Лобода была госпитализирована накануне — певицу увезли в больницу прямо с репетиции, где полным ходом шла подготовка к ее сольному концерту, который должен состояться в Москве 25 октября. Лобода почувствовала резкую боль в спине и потеряла сознание во время исполнения сложного танцевального номера. Как отмечают представители певицы, в последнее время ее график был очень плотным, всю последнюю неделю она репетировала шоу практически без остановок.

В данный момент информации об отмене концертов Светланы Лободы, запланированных на 25, 26 и 28 октября в столице России, нет. По всей видимости, решение будет принято в ближайшее время с учетом физического состояния певицы.