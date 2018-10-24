Саратов, Ханты-Мансийск и Пермь названы самыми пьющими городами России

Москва, 24 октября. Саратов, Ханты-Мансийск и Пермь возглавили рейтинг самых пьющих городов России.

Своеобразный алкогольный топ российских городов был составлен специалистами маркетингового агентства ZOOM MARKET. Участниками исследования стали 3250 респондентов, проживающих в 25 городах большой страны.

Россияне отвечали на три вопроса: «Вы употребляете алкоголь?», «Как часто Вы употребляете алкоголь?», «Сегодня Вы употребляли алкоголь (или планируете)?». На основе ответов был составлен рейтинг, или вернее – антирейтинг самых пьющих городов.

Уверенное первое место топа по версии ZOOM MARKET занял Саратов, на втором месте расположился Ханты-Мансийск, «бронза» — у Перми. Кроме того, в пятерку самых пьющих городов также попали Саранск и Красноярск.

К слову, в рейтинге также фигурируют Москва и Петербург, которые заняли 16 и 11 места, соответственно. Замыкают топ-25 самых пьющих городов России Владивосток, Нижний Новгород и Казань.