Сирия: в горах под Тартусом строятся новые водохранилища

Дамаск, 24 октября. В горах под сирийском Тартусом для полива сельскохозяйственных угодий строятся два новых водохранилища.

Как пояснил журналистам инженер Самих Дауд, объекты будут располагаться на высоте примерно в километр над уровнем моря. Подобного рода водоемы раньше были во многих районах Сирии, однако во время войны многие из них разрушили, засыпали или взорвали.

Специалист добавил, что водоемы, объем которых — 25 и 35 тысяч кубических метров, будут пополняться во время дождей. Это облегчит труд фермеров, которые сейчас привозят воду для полива своих плантаций на машинах.

«Здесь применяются битум, алюминиевые сплавы. По такой же технологии укладывают асфальт, который должен выдерживать большие нагрузки. Наша единственная, но очень серьезная нагрузка – вода», — рассказал Самих Дауд.

Добавим, что воду из новых хранилищ под сирийском Тартусом смогут бесплатно брать все местные жители.

