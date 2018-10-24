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Виктория Скрипаль заявила, что не может связаться с родными в Британии

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Виктория Скрипаль заявила, что не может связаться с родными в Британии

Москва, 24 октября. Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не может связаться с родными в Британии.

Кроме того, женщина добавила, что опасается за свою жизнь, так как причастные к делу могут быть заинтересованы в том, чтобы она не высказывалась на тему отравления своих родственников.

«Тем не менее я не намерена менять свою фамилию и предпринимать какие-то другие шаги. Несмотря на то что я не являюсь прямой родственницей Сергея Скрипаля, я горжусь фамилией своего отца», — цитируют Викторию Скрипаль «Известия».

Виктория добавила, что по-прежнему считает, что Россия не причастна к случившемуся весной в Солсбери, так как британские власти кроме голословных обвинений так и не предоставили каких-либо доказательств.

Как напоминает «Газета.ru», Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Британии 4 марта. Лондон обвиняет в инциденте Москву, однако Россия категорически отвергает это и призывает провести всестороннее расследование.

Виктория Скрипаль заявила, что не может связаться с родными в Британии

Напомним, что, по словам журналиста Марка Урбана, Сергей и  Юлия Скрипали поддерживают общение через социальные сети и по электронной почте, а также видятся с друзьями.

Автор: Константин Терехов
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