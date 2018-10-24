Рано радуются: пилоты рассказали, как относятся к аплодисментам пассажиров при посадке

Москва, 24 октября. Пилоты российских авиакомпаний утверждают, что пассажиры при посадке «спешат с аплодисментами».

Российские пилоты считают, что пассажиры самолетов торопятся, аплодируя в тот момент, когда посадка уже совершена, но рулежка по взлетной полосе еще не закончена.

Опрос пилотов отечественных авиакомпаний совершил портал «Туту.ру» с целью выяснить их отношение к реакции пассажиров на удачное приземление. Авиаторы оказались единодушны: пассажиры «рано радуются», аплодируя в тот момент, когда шасси самолета коснулись земли.

Как отметил один из опрошенных летчиков, в их профессиональной среде есть такое понятие как «gate to gate» — то есть, расслабиться можно лишь в тот момент, когда самолет остановился у места высадки пассажиров.

Многие из пилотов отмечают, что не слышат аплодисментов, поскольку в момент приземления слишком сосредоточены на своей работе.

Некоторые из авиаторов вообще негативно настроены в отношении традиции приветствовать удачную посадку, хлопая в ладоши.