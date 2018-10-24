Житель Камчатки жестоко убил свою голодную дочь

Петропавловск-Камчатский, 24 октября. Житель Камчатского края получил 16 лет колонии строгого режима за убийство четырехмесячной дочери.

Как сообщает региональная прокуратура, трагедия разыгралась в ночь на 11 июля в селе Тигиль. 34-летний мужчина, страдающий алкогольной зависимостью, убил родную дочь из-за того, что она мешала ему спать.

В момент совершения преступления осужденный находился в состоянии алкогольного опьянения, матери ребенка в это время не было дома – она «отдыхала» у друзей, оставив дочку на попечение отца.

Кроме прочего, в момент убийства ребенка, мужчина отбывал условное наказание за грабеж. Житель Камчатки длительное время нигде не работал, практически ежедневно находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает Deita.ru, с учетом отмены условного наказания по предыдущему приговору по совокупности приговоров мужчине назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.