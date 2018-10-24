США обвинили власти Венесуэлы в финансировании «каравана мигрантов»

Вашингтон, 24 октября. Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Венесуэла финансирует «караван мигрантов», который приближается к границам Соединенных Штатов.

По территории Мексики в направлении южных границ США продолжает двигаться «караван мигрантов» из стран Центральной Америки, в составе которого более семи тысяч человек. Многотысячная колонна людей стала причиной нешуточного политического скандала.

Так, президент США Дональд Трамп заявил, что готов отравить к границам страны войска, добавив, что в колонну мигрантов проникли преступники и «неизвестные выходцы с Ближнего Востока».

Тем временем венесуэльская газета El National сообщает о том, что вице-президент США Майкл Пенс обвиняет власти Венесуэлы в финансировании «каравана», ссылаясь на данные, полученные от президента Гондураса.

«Президент Гондураса рассказал, что караван организован левыми кругами Гондураса, которые спонсируются Венесуэлой, и отправлен на север, чтобы подвергнуть опасности наш суверенитет», — приводит слова Пенса издание.

Отметим, участники «каравана мигрантов» преодолели путь более чем в две тысячи километров, пешком пройдя от Гондураса до Мексики. В данный момент он насчитывает уже более семи тысяч человек. Власти Мексики заявили, что готовы предоставить им политическое убежище, но целью участников «каравана» являются США и большинство из них намерены идти до конца.