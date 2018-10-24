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Военный эксперт рассказал о «гарантированном способе уничтожения США»

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Военный эксперт рассказал о «гарантированном способе уничтожения США»

Москва, 24 октября. Президент Академии геополитических проблем Константин Сивков рассказал о «гарантированном способе уничтожения США».

Своими размышлениями на тему военный эксперт, доктор военных наук делится с читателями в статье, которая была накануне опубликована в издании «Военно-промышленный курьер».

Как считает Сивков, России, для того, чтобы утихомирить военный пыл Соединенных Штатов совсем необязательно вести гонку вооружений, лучше — заострить внимание на технологическом аспекте.

Президент Академии геополитических проблем отметил, что у Москвы есть все необходимые технологии и ресурсы для создания ядерных боеприпасов калибром более 100 мегатонн в тротиловом эквиваленте.

«Создание полусотни таких обеспечивает доведение до критически опасных по геофизическим условиям зон на территории США хотя бы нескольких единиц такого оружия при любом развитии ситуации», — пишет эксперт.

«Такие удары гарантированно уничтожат и США как государство, и всю транснациональную элиту. Это снова делает масштабную ядерную войну иррациональной и сводит шансы ее возникновения к нулю», — резюмирует доктор военных наук.

Военный эксперт рассказал о «гарантированном способе уничтожения США»

Кроме прочего, констатирует военный эксперт, наличие подобного рода оружия заставит государства Запада сесть за стол переговоров и отказаться от ограничительных мер в адрес России и от давления на нее.

Автор: Константин Терехов
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