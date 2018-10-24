В ЦРУ пытаются получить запись убийства Хашукджи

Вашингтон, 24 октября. В ЦРУ предполагают, что Джамаль Хашукджи сделал аудиозапись своего убийства с помощью «умных» часов.

Директор ЦРУ Джина Хаспел отправилась в Турцию, чтобы принять участие в расследовании убийства журналиста Джамаля Хашукджи, совершенного, по предварительным данным, 2 октября в здании генкосульства Саудовской Аравии.

Как сообщает агентство Reuters, в ЦРУ располагают данными о том, что Хашукджи смог сделать аудиозапись пыток, допроса и убийства с помощью «умных» часов. Поиском этой записи и занимается в данный момент Джина Хаспел.

Впрочем, существование записи пока не подтверждают ни в США, ни в Турции — о ней сообщают лишь в СМИ.

Отметим, расследованием убийства Хашукджи занимаются сразу несколько сторон: это и полиция Турции, и специальная делегация из Саудовской Аравии, в составе которой силовики, разведчики и судмедэксперты, и представители Соединенных Штатов.

Журналист Джамаль Хашукджи бесследно пропал после того, как зашел в здание генконсульства в Турции. Позднее власти Саудовской Аравии подтвердили факт его убийства, а накануне фрагменты тела Хашукджи были обнаружены в колодце на территории резиденции генконсульства.