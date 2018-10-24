Юный житель Новокузнецка устроил пьяный дебош в школе

Новокузнецк, 24 октября. В Кузбассе накануне задержали 18-летнего парня, который в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош в школе. Об этом сообщили в Росгвардии.

Задержанный юноша признался правоохранителям, что перебрал с алкоголем и решил встретиться со своими учителями. Однако попытку попасть в школу пресекли на проходной. Тогда молодой человек вышел во двор и начал «громко кричать и выражаться нецензурной бранью», передает «Газета Кемерова».

Однако криками и бранью дело не ограничилось — в какой-то момент юноша начал бросать камни в окна первого этажа. На все просьбы сотрудников школы вести себя адекватно дебошир только больше распалялся.

В настоящий момент в ситуации разбираются полицейские. Уже установлено, что ранее юноша привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.