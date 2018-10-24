Дуда призвал Германию отказаться от строительства «Северного потока — 2»

Варшава, 24 октября. Президент Польши Анджей Дуда призвал Германию отказаться от строительства газопровода «Северный поток — 2».

Как пишет издание Deutsche Welle, с заявлением на тему глава польского государства выступил накануне вечером во время совместной пресс-конференции с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

«Этот проект не должен быть реализован», — заявил Дуда, добавив, что строительство нового газопровода якобы приведет к нарушению энергетического баланса в Европейском союзе.

Кроме прочего, как заявил польский лидер, «Северный поток — 2» создаст угрозу энергетической безопасности ряда центрально- и восточноевропейских стран и усилит доминирующее положение «Газпрома».

Впрочем, каким таким образом все это может произойти, Анджей Дуда не стал уточнять, ограничившись лишь голословными обвинениями, в конце добавив, что Германия должна закупать СПГ у США.

Впрочем, Франк-Вальтер Штайнмайер с таким заявлением польского коллеги не согласился, сказав, что решение газового вопроса должно лежать в экономической, а не политической плоскости.

К слову, о подобном же многократно заявляли в Москве, называя строительство газопровода «Северный поток — 2» чисто экономическим проектом, призывая Запад не приплетать политику.