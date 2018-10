США угрожают миру и правам человека — президент Боливии

Москва, 24 октября. Президент Боливии Эво Моралес назвал США «угрозой миру» из-за выхода из ДРСМД.

Президент Боливии Эво Моралес раскритиковал Вашингтон из-за намерений выйти из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. В своем микроблоге в Twitter Моралес назвал США «угрозой миру на планете и правам человека».

Trump threatens to send send his troops to the Mexican border against thousands of Central American migrants, after announcing the US withdrawal from the Intermediate-range Nuclear Forces (INF) treaty with Russia. Thus, the US is the enemy of world peace and human rights.