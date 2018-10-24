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США угрожают миру и правам человека — президент Боливии

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США угрожают миру и правам человека — президент Боливии

Москва, 24 октября. Президент Боливии Эво Моралес назвал США «угрозой миру» из-за выхода из ДРСМД.

Президент Боливии Эво Моралес раскритиковал Вашингтон из-за намерений выйти из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. В своем микроблоге в Twitter Моралес назвал США «угрозой миру на планете и правам человека».

Данное заявление президента Боливии было вызвано не только вероятным выходом Соединенных Штатов из договора по ликвидации ракет, но и угрозой президента США Дональда Трампа послать войска на границу с Мексикой для противодействия мигрантам из стран Центральной Америки.  

20 октября Трамп заявил, что Россия якобы нарушает ДРСМД, поэтому Соединенные Штаты выходят из данного договора. При этом он отметил, что не исключает возможности достижения нового соглашения в том случае, если Москва и Пекин докажут, что свернули разработку данного вида вооружений.

Напомним, договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан еще в 1987 году. Как заявил посол России в США Анатолий Антонов, выход Вашингтона из ДРСМД станет угрозой стратегической безопасности во всем мире.

Автор: Виталий Рыжков
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