Сенатор из США требует отменить антироссийские санкции

Вашингтон, 24 октября. Американский сенатор, член Республиканской партии Рэнд Пол пытается убедить коллег отменить санкции против России.

Как пишет Bloomberg, американский парламентарий в достижении своих целей рассчитывает на помощь посла Соединенных Штатов в России Джона Хантсмана., с которым встречался в конце августа.

«Хантсман является самым подходящим дипломатом для того, чтобы предоставить сенату детальную информацию об отношениях с Россией», — цитирует новостное агентство сенатора.

Кроме того, как отмечает Bloomberg, Пол во время беседы с дипломатом пытался убедить его в том, что сенаторы в вопросах санкционной политики «подвержены истерии» и с ними надо провести профилактические беседы.

По данным агентства, республиканец после промежуточных выборов в конгресс, которые пройдут в США ноябре, надеется убедить своих однопартийцев встретиться с российскими парламентариями.

Кроме прочего Рэнд Пол пытается повлиять на нынешнего хозяина Белого дома и убедить Дональда Трампа вести «более мягкую политику» в отношении Москвы, и даже раскритиковал слова президента о возможном выходе США из ДРСМД.

Как напоминает «Газета.ru», отношения между Российской Федерации и государствами Запада, включая Соединенные Штаты Америки, обострились на фоне конфликта на Украине.

Вашингтон обвинил Москву в якобы вмешательстве в дела Киева и ввел ряд экономических ограничений. При этом в России многократно заявляли, что наша страна не является стороной внутриукраинского конфликта.