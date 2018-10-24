Не так посмотрели: невменяемый житель Бийска жестоко расправился со случайными прохожими

Бийск, 24 октября. Невменяемый 20-летний местный житель учинил жестокую расправу над мужчиной и девушкой. Свои действия убийца объяснил тем, что они «не так на него посмотрели».

Зверски убивший двух жителей Бийска молодой человек объяснил свои поступки следователям. Как передают местные СМИ, никаких причин для личной неприязни у убийцы не было — случайные прохожие просто разозлили мужчину тем, как на него посмотрели. Как сообщают очевидцы, на момент задержания убийца находился в состоянии сильного алкогольного или наркотического опьянения.

Напомним, 22 октября в Бийске обнаружили тела 18-летней девушки и 44-летнего мужчины. Девушка вышла из дома, чтобы погулять с собакой. Ее тело с многочисленными ножевыми ранениями грудной клетки и живота впоследствии нашли через дорогу от жилого района. На теле мужчины также обнаружены ножевые ранения.