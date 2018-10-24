В Facebook представили упрощенную версию приложения Messenger

Москва, 24 октября. Корпорация Facebook представила обновленную версию своего приложения для обмена мгновенными сообщениями.

В Facebook представили пользователям обновленную версию своего приложения Messenger, который, по словам разработчиков, стал более мощным и защищенным.

Так, вместо девяти вкладок в новой версии Messenger осталось лишь три. Это «Сообщения», то есть, непосредственно чаты; «Люди», где будут отображаться «истории» и пользователи, которые находятся онлайн; «Группы» — вкладка с играми и бизнес-чатами.

Как заявил вице-президент Facebook Messenger Стэн Чудновский, глобальное обновление стало «фундаментом», который позволит сделать приложение более мощным, удобным и защищенным.

Напомним, накануне соцсеть Facebook сообщила об утечке персональных данных российских пользователей в результате кибератаки, которая произошла еще в сентябре.