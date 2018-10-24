Россия будет противостоять попыткам США доминировать в космосе — Рябков

Москва, 24 октября. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия будет противодействовать попыткам США добиться военного доминирования в космосе.

Москва будет противодействовать попыткам США установить военное доминирование в космическом пространстве. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«В космическом пространстве нет места ударным вооружениям», — заявил Рябков.

Таким образом заместитель министра отреагировал на заявление вице-президента США Майкла Пенса, который призвал Соединенные Штаты «сохранять такое же доминирование в космосе, как и на земле».

Как отметил российский чиновник, администрация президента США Дональда Трампа взяла курс на тотальное доминирование во всех ключевых сферах, а внешняя политика Вашингтона направлена на устранение любых препятствий к достижению заявленных целей.

«Мы будем политически противодействовать этому на всех площадках», — подчеркнул Рябков.

Напомним, ранее стало известно, что руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин посетит США по приглашению NASA для участия в совместном мероприятии и обсуждения дальнейшего сотрудничества.