Прототип беспилотного аэротакси создали в России

Москва, 24 октября. Российские инженеры разработали прототип беспилотного аэротакси.

По замыслу, новое летательное устройство совмещает в себе характеристики квадрокоптера, «летающего крыла» и так называемого конвертоплана, и может использоваться во внутригородских пассажирских перевозках.

«Прототип развивает скорость порядка 200 км/ч. Вес его около 60 кг, корпус изготовлен из полимерных материалов, оси стальные, питание осуществляется от литиевых батарей», — цитируют «Известия» одного из разработчиков аэротакси Павла Косятова.

Впрочем, согласно прогнозам, в будущем серийные модели летательного аппарата смогут разгоняться до 300 километров в час. При этом новинку планируют внедрить уже к 2020 году.

Как считают эксперты, российские пассажирские беспилотники имеют все шансы занять в этой отрасли значительную долю мирового рынка, который сейчас только формируется. Однако массовому внедрению подобных аппаратов мешает отсутствие нормативной базы.

