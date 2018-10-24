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Ряд сервисов Apple работают со сбоями

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Ряд сервисов Apple работают со сбоями

Вашингтон, 24 октября. Пользователи устройств Apple сообщают, что некоторые сервисы компании работают со сбоями.

О том, что «яблочная» продукция последние несколько часов серьезно сбоит, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте корпорации в разделе «Состояние системы».

В частности, пользователи отмечают низкую скорость работы таких сервисов, как облачного хранилища данных iCloud и его компонентов, а также «Back to My Mac», «Photos», «Find My Friends» и «Mail Drop».

Ряд сервисов Apple работают со сбоями

Уточняется, что неполадки начались во вторник в 18.51 по московскому времени и продолжаются в данный момент. Представители Apple не отреагировали на жалобы пользователей.

Автор: Константин Терехов
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