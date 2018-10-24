Один россиянин, пострадавший в римском метро, находится в операционной

Рим, 24 октября. Один россиянин, серьезно пострадавший в римском метрополитене, в настоящий момент находится в операционной.

«Пациент сейчас находится в операционной. Другой пострадавший еще проходит медицинский осмотр, возможно, ему тоже понадобится хирургическое вмешательство», — сообщили ТАСС в больнице «Умберто I».

Как уточнили в лечебном учреждении, на операционном столе находится Дмитрий Тюрин, проходит осмотр Владимир Блохин. Всего же в результате инцидента были госпитализированы 15 граждан России.

«Газета.ru» напоминает, что пострадавшие россияне направлялись на матч футбольной Лиги чемпионов между ЦСКА с «Ромой». При спуске на станцию метро «Репубблика» эскалатор вышел из строя.

Добавим, что российское посольство в Италии открыло «горячую линию» в связи с инцидентом. Всю информацию можно получить по телефону +39 380 265–27-69.