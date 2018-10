Не дразните русского медведя: ученый из США объяснил, чем грозит расширение НАТО

Вашингтон, 24 октября. Американский ученый Тед Карпентер посоветовал руководству НАТО воздержаться от дальнейших попыток расширения альянса по направлению к границам России. По его мнению, это может привести к трагическим результатам.

В своей статье «Зачем дразнить русского медведя зонтиком НАТО» (Poking the russian bear with the NATO umbrella) для The American Conservative Карпетнер называет возможное расширение альянса «ужасной внешнеполитической идеей». Ученый напоминает, что альянс, а в частности, администрация Буша-младшего, достаточно спровоцировал Россию еще в 2004 году, когда принял в свой состав прибалтийские республики. В 2008 году зазвучали первые призывы принять в состав НАТО также Грузию и Украину, однако в рядах союзников возникло «беспокойство, что еще один этап расширения НАТО нанесет ущерб и без того хрупким отношениям с Россией».

И вот, теперь подобные призывы зазвучали снова. Так, вице-президент США Майк Пенс неоднократно заявлял о поддержке Штатами намерения Грузии вступить в альянс. Что касается Украины, то Вашингтон уже наладил прочные отношения с Киевом, особенно в части военной «помощи»: в США не скрывают, что американские инструкторы готовят украинских военных и т.п.

Карпентер предостерегает, что включение в состав НАТО Грузии и Украины будет воспринято в Москве как вторжение в ключевую зону безопасности России.