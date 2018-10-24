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После обрушения эскалатора в метро Рима госпитализированы 15 россиян

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После обрушения эскалатора в метро Рима госпитализированы 15 россиян

Рим, 24 октября. В результате обрушения эскалатора на станции римского метрополитена госпитализированы 15 россиян.

Об этом журналистам сообщил поверенный в делах посольства РФ в Италии Максим Бурляй, добавив, что в настоящий момент дипломаты ведомства сформировали список всех пострадавших

«По уточненным данным, в шести лечебных учреждениях Рима сейчас находятся 15 россиян, трое из них — в тяжелом состоянии. Кроме того, были госпитализированы еще четверо граждан Украины», — цитирует Бурляя РИА Новости.

Как напоминает «Газета.ru», накануне на станции римского метрополитена «Репубблика» обрушился эскалатор, на котором находилась группа болельщиков из России, которые направлялись на матч футбольной Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой».

Добавим, что российское посольство в Италии открыло «горячую линию» в связи с инцидентом — +39 380 265–27–69. Прокуратура Рима завела следственное дело в связи с инцидентом в метро

Автор: Константин Терехов
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