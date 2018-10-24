Датский журналист назвал мифом слухи об «обрушении» экономики РФ

Москва, 24 октября. Датский журналист Флемминг Роуз опроверг популярное на Западе мнение о критическом состоянии российской экономики.

Журналист из Дании Флемминг Роуз дал интервью газете Berlingske, в котором высказал свое мнение о состоянии российской экономики.

Роуз не отрицает, что международные санкции и внутренние трудности оказывают определенное влияние на экономическую ситуацию в России, однако полагает, что проблем в ней намного меньше, чем принято считать на Западе.

«Мнение о том, что российская экономика скоро рухнет — миф», — заявил датский журналист Флемминг Роуз.

Журналист подчеркивает, что если прислушаться к мнению западных экспертов, то можно прийти к выводу — Россия с трудом балансирует на грани кризиса, народ прозябает в нищете и готов массово выступить против действующей власти. Однако, на деле все далеко не так.

Роуз сообщает, что с приходом к власти Владимира Путина российская экономика претерпела серьезные изменения и в данный момент находится на седьмой позиции в мире по паритету покупательной способности. Журналист приводит данный соцопросов, которые показывают, что 47% россиян на сегодняшний день приветствуют курс, который выбрало государство — этот показатель вырос примерно в пять раз с 1998 года.

Флемминг Роуз выдвигает четыре тезиса, доказывающих, что экономика России далека от критической ситуации.

Во-первых, сообщает журналист, страна смогла избежать демографической катастрофы, которую эксперты предрекали ей в 90-е годы прошлого века. Более того, за 25 лет средняя продолжительность жизни россиян увеличилась на восемь лет. Во-вторых, сегодня Россия является крупнейшим в мире экспортером атомных электростанций, что приобретает особую актуальность ввиду климатических изменений на планете и все большей популярности альтернативных источников энергии.

В-третьих, как отмечает Роуз, Россия вышла на лидирующие позиции по объемам экспорта зерна, тогда как в эпоху СССР стране приходилось закупать зерно за рубежом. В-четвертых, смогла совершить прорыв в области цифровых технологий, став единственной страной на европейском континенте, где появились компании, способные успешно конкурировать на внутреннем рынке с корпорациями Кремниевой долины, такими как Google и Facebook.

В заключение журналист приводит результаты аналитических исследований. К примеру, по данным агентства PwC, к 2050 году Россия может стать крупнейшей страной в Европе по численности населения и крупнейшей экономикой континента.

Как подчеркивает Роуз, риторика времен Холодной войны сегодня устарела, а безоговорочное лидерство Запада уже не является гарантированным.