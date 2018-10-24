Трамп назвал «полным провалом» убийство Хашукджи и попытки его скрыть

Вашингтон, 24 октября. Президент США Дональд Трамп назвал «полным провалом» убийство журналиста Джамаля Хашукджи и попытки его скрыть.

С заявлением на тему хозяин Белого дома выступил во время общения с журналистами, добавив, что у организаторов преступления все получилось плохо – и исполнение, и прикрытие.

«После того, как они об этом подумали, все остальное, что они делали, было так же ужасно. Этого вообще не должно было произойти. Это – полный провал», — заявил американский лидер.

«Это очень печально для Саудовской Аравии», — подытожил Дональд Трамп.

Как напоминает «Газета.ru», обозреватель газеты Washington Post Джамаль Хашукджи, два года проживающий на территории США, второго октября зашел в здание саудовского консульства в Стамбуле, после чего исчез.

Ранее Дональд Трамп заявил, что считает объяснения Саудовской Аравии в связи с гибелью журналиста «худшей в истории легендой».

