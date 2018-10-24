Три четверти школьников должны посещать дополнительные занятия — Минпросвещения РФ

Москва, 24 октября. В министерстве просвещения России планируют охватить дополнительным образованием около 1,8 млн детей к 2020 году.

В Минпросвещения России подготовили корректировки в государственную программу «Развитие образования». Согласно планам ведомства, до 2020 года занятиями в рамках дополнительного образования должны быть охвачены 1,8 млн детей в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе — 600 тысяч детей, проживающих в сельской местности. Дополнительные занятия, по мнению специалистов, должны посещать три четверти российских школьников. Эксперты полагают, что это позволит оказать положительное влияние на детей и подростков, поможет им с выбором будущей профессии, а также оградит от участия в «суицидальных группах» и пристрастия к алкоголю и наркотикам.

Как пишут «Известия», количество кружков и занимающихся в них детей планируется увеличить за счет развития соответствующих программ на базе действующих общеобразовательных школ. Кроме того, есть планы по развитию центров дополнительного образования.

Препятствием на пути к реализации этих планов является острая нехватка современной инфраструктуры, а также слабая оснащенность детских центров дополнительного образования.

Как отмечает председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, планируется направить письмо председателю правительства России Дмитрию Медведеву с предложением ускорить работу по данному направлению.