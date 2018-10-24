Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Угроза ампутации ноги пострадавшего в Риме болельщика не подтвердилась — посольство РФ

59
0 Оставить комментарий

Угроза ампутации ноги пострадавшего в Риме болельщика не подтвердилась — посольство РФ

Рим, 24 октября. В посольстве РФ в Италии сообщили, что угроза ампутации ступни одному из пострадавших в результате инцидента с эскалатором в Риме, не подтвердилась.

Болельщику московского ЦСКА, пострадавшему в результате происшествия с эскалатором в Риме, не будут ампутировать ногу. Об этом сообщает представитель посольства России в Италии, который находится в одной из больниц, куда были доставлены российские футбольные фанаты, травмированные в римском метро.

Напомню, ранее сообщалось, что россиянин, пострадавший на эскалаторе, может потерять ступню.

«Пострадавшие развезены в шесть больниц. Двоих с переломами оперируют. Одна девушка, тоже с переломами, переведена в хирургическое отделение, с ней ничего страшного», — сообщил дипломат в ходе общения с журналистами.

Как отметил представитель посольства РФ, у одного из болельщиков была угроза ампутации, однако врачи заявили, что в этом нет необходимости. Дипломат заявил, что госпитализированные фанаты проведут в больницах от 48 часов до недели. Родственники некоторых из них уже приехали в медицинские учреждения.

Между тем, в прокуратуре Рима по факту инцидента с эскалатором открыли следственное дело, а городская служба транспорта итальянской столицы инициировала проведение ведомственной проверки.

Напомним, инцидент с эскалатором на станции метро «Реппублика» произошел накануне вечером. Эскалатор, на котором находились несколько десятков человек, неожиданно ускорился, внизу образовалась давка, поскольку люди не успевали сходить с него.

Позднее мэр Рима Вирджиния Раджи заявила, что болельщики прыгали на эскалаторе. Однако, на видеозаписи, размещенной в соцсетях одним из свидетелей происшествия, видно, что пассажиры метро вели себя спокойно, когда эскалатор начал работать на повышенной скорости.

 

Автор: Виталий Рыжков
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое