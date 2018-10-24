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Напавший на колледж в Керчи имел при себе флешку с инструкциями по созданию бомбы ― СМИ

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Напавший на колледж в Керчи имел при себе флешку с инструкциями по созданию бомбы ― СМИ

Москва, 24 октября. В личных вещах Владислава Рослякова, напавшего на Керченский технологический колледж, нашли флешку. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, на ней находились скриншоты игры Doom, а также инструкции по созданию взрывного устройства.

Как сообщается, в момент совершения нападения у Рослякова при себе была флешка, на которой находились скриншоты компьютерных игр, фотографии колледжа и инструкции по производству взрывчатки.

«Росляков помимо оружия взял с собой на преступление флешку... объемом в 4Gb, на которой находились скриншоты популярного шутера Doom, а также фотографии колледжа и около сотни инструкций по созданию взрывчатки», ― говорится в сообщении телеканала.

Напомним, что на прошлой неделе студент Керченского политехнического колледжа привел в действие самодельное взрывное устройство в здании учебного заведения. Затем, вооружившись ружьем, он отрыл огонь по учащимся и преподавателям. Жертвами его действий стали двадцать человек, еще более пятидесяти пострадали. Сам нападавший позже был найден мертвым с огнестрельным ранением.

Автор: Антон Зарубин
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