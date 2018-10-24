Разведка боем: американский эксперт объяснил, зачем Болтон приезжал в Россию

Москва, 24 октября. Помощник президента США Джон Болтон приезжал в Россию с целью сбора информации — проводил «разведку боем» в преддверии готовящейся встречи лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа. Такое мнение высказал американский эксперт, президент вашингтонского Center on Global Interests Николай Злобин.

Краеугольным камнем стал возможный выход США из ДРСМД, уверен эксперт. Пока сам Трамп не принял окончательного решения на этот счет, поскольку для этого требуется согласование Пентагона и американских элит. Болтона прислали в Россию, чтобы тот собрал и проанализировал мнения по этому поводу уже российского руководства.

«Эту поездку можно рассматривать в качестве прелюдии к встрече Путина и Трампа 11 ноября», — выразил мнение эксперт в беседе с газетой «Известия».

Напомним, накануне Болтон посетил российскую столицу с официальным визитом, в рамках которого провел переговоры с секретарем СБ РФ Николаем Патрушевым, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу. По завершении официальных мероприятий Болтон сообщил, что стороны достигли ряда договоренностей относительно борьбы с терроризмом и ситуации в Сирии.

Впоследствии стало известно о том, что 11 ноября в Париже состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Точная повестка встречи пока не определена, однако в МИД РФ уже заявили, что это будет полноценный контакт, а не встреча на ногах, а также что российская сторона настроена на «максимально деловой предметный разговор».