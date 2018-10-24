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Украинскую певицу Лободу экстренно госпитализировали в Москве

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Украинскую певицу Лободу экстренно госпитализировали в Москве

Москва, 24 октября. Певицу Лободу доставили в одну из московских больниц с сильными болями в животе.

Украинскую певицу Лободу экстренно госпитализировали накануне концертов, которые она должна была дать в российской столице. Как сообщает журнал «StarHit», Лобода доставлена в одну из столичных клиник с «сильными болями в животе».

В данный момент певица проходит обследование, по результатам которого может быть принято решение о хирургической операции. Точный диагноз 36-летней исполнительницы пока не сообщается, однако, ее состояние оценивается как «средней тяжести».

Напомним, уже завтра в Москве должен состояться первый из запланированных трех сольных концертов Лободы. Они могут быть отменены, если здоровье певицы не улучшится.

Издание отмечает, что в последнее время Лобода отдавала все силы подготовке к шоу в столице России. Плотный рабочий график, вероятнее всего, и стал причиной проблем со здоровьем певицы.

Автор: Виталий Рыжков
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