МИД РФ раскрыл подробности предстоящей встречи Путина и Трампа

Москва, 24 октября. Москвой и Вашингтоном достигнута предварительная договоренность о встрече лидеров двух стран — Владимира Путина и Дональда Трампа — в Париже, однако повестка требует уточнения. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Российский дипломат в беседе с ТАСС подтвердил, что сторонами достигнута предварительная договоренность о встрече в Париже 11 ноября.

«И мы исходим из того, что это будет полноформатная встреча. То есть это не встреча на ногах, не встреча на ходу. Это отдельный контакт», — поделился подробностями Рябков.

Однако что именно будут обсуждать президенты, пока не известно — «повестка дня подлежит дополнительному обсуждению». В преддверии встречи двух лидеров запланирован ряд рабочих контактов между представителями двух сторон.

Дипломат также уточнил, что Россия выступает за «максимально деловой предметный разговор».

Напомним, ранее президенты двух стран встречались 16 июля этого года в столице Финляндии Хельсинки — тогда Трамп и Путин общались за закрытыми дверями более двух часов.