Выход США из ДРСМД нанесет ущерб системе стратегической безопасности ― посол РФ

Вашингтон, 24 октября. Системе договоров в области стратегической безопасности будет нанесен непоправимый ущерб, если власти США реализуют свои намерения по выходу из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). С таким заявлением выступил посол России в США Анатолий Антонов

«Я считаю, что если Соединенные Штаты реализуют свои намерения по выходу из этого договора, то системе договоров в области стратегической безопасности будет нанесен серьезный, а может быть, даже непоправимый ущерб», ― отметил он.

Антонов напомнил, что ДРСМД был создан усилиями российских и американских переговорщиков и именно благодаря ему были ликвидированы два класса ракет. По мнению российского посла, все вопросы и проблемы, связанные с этим договором, России и США следовало бы решать за закрытыми дверями без привлечения прессы, чтобы добиться максимально профессионального обсуждения, пишет RT.

Напомним, что 20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен выйти из договора, так как Москва якобы нарушает его. В то же время, он допустил заключение нового договора, если одной из его сторон станет Китай.