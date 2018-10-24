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«Худшая в истории легенда»: Трамп прокомментировал версию Эр-Рияда о смерти Хашукджи

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«Худшая в истории легенда»: Трамп прокомментировал версию Эр-Рияда о смерти Хашукджи

Вашингтон, 24 октября. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает объяснения Саудовской Аравии в связи с гибелью журналиста Джамаля Хашукджи «худшей в истории легендой». Американский президент добавил, что решение о введении санкций против ближневосточного королевства он оставляет на усмотрение конгресса.

«У них был изначально очень плохой план, выполнили его плохо», — прокомментировал произошедшее американский лидер.

Как сообщил ранее вице-президент США Майк Пенс, власти США убеждены, что необходимо найти и наказать виновных в убийстве Хашукджи, пишет RT.

Напомним, что журналист Джамаль Хашукджи работал обозревателем в американской газете Washington Post. Он имел гражданство Саудовской Аравии, но с 2017 года проживал в США. 2 октября он зашел в здание саудовского консульства в Стамбуле и исчез; позже появилась информация, что он мог быть убит в здании консульства.

Автор: Антон Зарубин
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