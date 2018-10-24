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Личности всех пострадавших в римском метро установлены — посольство РФ

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Личности всех пострадавших в римском метро установлены — посольство РФ

Рим, 24 октября. В посольстве России в Италии сообщили, что личности всех пострадавших в результате инцидента в римском метро установлены — среди них есть граждане Украины.

Российские дипломаты прибыли в больницы, куда доставили пострадавших в результате инцидента в римском метро. Личности всех, кому потребовалась медицинская помощь, установлены — сообщают в посольстве России в Италии.

По уточненным данным, госпитализировано 19 человек, двое из них прооперированы. Еще два человека отказались от госпитализации.

«Личности всех пострадавших установлены. Дипломаты также выяснили, что среди них есть граждане Украины», — заявил представитель посольства РФ.

В связи с инцидентом в Италии в посольстве России начала работа горячая линия, номер которой +393802652769.

Напомним, во вторник перед матчем Ромы и ЦСКА в Риме на станции «Реппублика» внезапно ускорился эскалатор, на котором находились несколько десятков футбольных болельщиков, большинство из которых — россияне. В прокуратуре Рима проводят доследственную проверку по факту инцидента. На месте происшествия побывала мэр столицы Италии Вирджиния Раджи. Она заявила, что будут установлены все обстоятельства происшедшего, а также отметила, что перед поломкой фанаты прыгали на эскалаторе. Однако, судя по видеозаписи, которая появилась в Сети, причиной инцидента стало все же внезапное ускорение эскалатора.

Отметим также, как сообщает «Газета.ру», болельщиков ЦСКА после матча в Риме какое-то время не выпускали со стадиона. По утверждению итальянской стороны, сделано это было для безопасности фанатов — чтобы те избежали стычек с итальянскими болельщиками.

Автор: Виталий Рыжков
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