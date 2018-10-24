Футболисты ЦСКА узнали об инциденте в римском метро только после матча

Рим, 24 октября. Футболисты ЦСКА узнали о случившемся с болельщиками команды в римском метро только после матча Лиги чемпионов с «Ромой», сообщил журналистам полузащитник Арнор Сигурдссон.

По словам футболиста, «команда узнала о случившемся после игры».

«Надеюсь, что все будут в порядке», — добавил он.

Вечеров во вторник на станции Repubblica римского метрополитена произошло обрушения эскалатора, когда на нем находились болельщики ЦСКА, направляющиеся на Олимпийский стадион. В результате инцидента пострадали не менее 30 человек, некоторые получили тяжелые травмы, одному из российских болельщиков оторвало ногу.

По словам очевидцев ЧП, причиной инцидента не могло стать поведение болельщиков. Ранее некоторые итальянские СМИ сообщили, что нетрезвые фанаты ЦСКА прыгали на ленте эскалатора. Однако один из болельщиков, находившийся на эскалаторе в момент инцидента, сообщил, что проблема была в неисправности механизма: лента начала ехать гораздо быстрее.

На опубликованном ранее видео также видно, что эскалатор движется с высокой скоростью.

Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов закончился в пользу итальянской «Ромы» со счетом 3:0. ЦСКА потерпели первое поражение в турнире, сообщала «Газета.ру».