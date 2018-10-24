Пострадавшие в римском метро россияне ждали медпомощи почти полчаса

Москва, 24 октября. Сотрудники скорой помощи прибыли на место инцидента в римском метро только через 25 минут после аварии эскалатора. Об этом рассказал болельщик московского ЦСКА Алексей в эфире телеканала «Матч ТВ».

По его словам, ждать скорой помощи пострадавшим пришлось более 25 минут, хотя инцидент произошел почти в самом центре Рима.

«У нас люди истекали кровью, мы перетягивали ноги ремнями, помогали пострадавшим, как могли. Слава богу, что среди нас, болельщиков, оказался врач», ― рассказал он. Благодаря действиям этого врача удалось оказать срочную медпомощь наиболее тяжело пострадавшим еще до приезда скорой помощи.

Он также рассказал, что авария эскалатора произошла внезапно для пассажиров – тот внезапно поехал вниз с большой скоростью.

Напомним, что около тридцати человек получили травмы на римской станции метро «Репубблика», где произошла авария эскалатора. Среди пострадавших было много фанатов ЦСКА из России, пишет «Газета.ру».