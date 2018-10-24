В 10 раз могут вырасти штрафы за продажу сигарет подросткам в России

Москва, 24 октября. В правительстве России готовят поправки в законодательство, серьезно ужесточающие санкции за продажу сигарет несовершеннолетним.

Штрафы за продажу сигарет несовершеннолетним могут вырасти в России в 10 раз. С таким предложением выступили депутаты Законодательного собрания Ленинградской области. Их поддержали в Минздраве РФ и в данный момент заключение на инициативу депутатов готовят в правительстве страны. Несмотря на то, что законопроект еще не вынесен на рассмотрение в Госдуму, парламентарии также высказались в его поддержку.

Как отметили в пресс-службе Минздрава, несмотря на запрет на продажу сигарет несовершеннолетним, подростки продолжают курить, следовательно — покупают табак, поэтому необходимость совершенствования законодательства, а также системы контроля в этой сфере не вызывает сомнений.

Если поправки будут приняты в Государственной думе, штрафы за продажу сигарет несовершеннолетним могут вырасти до 50 тысяч рублей для физических лиц, до 500 тысяч — для юридических.

Между тем, в Минпромторге России предлагают подойти к решению проблемы более вдумчиво. Как сообщают «Известия», в ведомстве полагают, что сначала нужно изучить правоприменительную практику по нарушениям антитабачного законодательства, и лишь на основании статистических данных делать выводы о необходимости ужесточения санкций.

Напомним, весной нынешнего года в Минздраве РФ заявили, что антитабачный закон позволил снизить смертность от заболеваний органов дыхания на 14%.