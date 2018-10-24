NASA пригласило Рогозина в США в 2019 году

Вашингтон, 24 октября. NASA пригласило главу российской госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина посетить Соединенные Штаты в следующем году. Об этом сообщил представитель агентства.

Как уточнила пресс-секретарь главы NASA Меган Пауэрс, Рогозин и руководитель американского агентства могут принять участие в неком совместном публичном мероприятии.

«NASA пригласило мистера Рогозина в США в начале следующего года. Подробности (в том числе дата или место) пока не определены», — сообщила Пауэрс в беседе с РИА Новости.

Относительно введенных ранее в отношении Рогозина санкций пресс-секретарь заметила, что «представителям правительства США разрешается взаимодействовать с главой Роскосмоса» в целях реализации американской политики по мирному освоению космоса.

Ранее появилась информация о том, что администрация президента США Дональда Трампа намерена на время отменить действие санкций против Рогозина.