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NASA пригласило Рогозина в США в 2019 году

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NASA пригласило Рогозина в США в 2019 году

Вашингтон, 24 октября. NASA пригласило главу российской госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина посетить Соединенные Штаты в следующем году. Об этом сообщил представитель агентства. 

Как уточнила пресс-секретарь главы NASA Меган Пауэрс, Рогозин и руководитель американского агентства могут принять участие в неком совместном публичном мероприятии. 

«NASA пригласило мистера Рогозина в США в начале следующего года. Подробности (в том числе дата или место) пока не определены», — сообщила Пауэрс в беседе с РИА Новости.

Относительно введенных ранее в отношении Рогозина санкций пресс-секретарь заметила, что «представителям правительства США разрешается взаимодействовать с главой Роскосмоса» в целях реализации американской политики по мирному освоению космоса. 

Ранее появилась информация о том, что администрация президента США Дональда Трампа намерена на время отменить действие санкций против Рогозина. 

Автор: Алексей Громов
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